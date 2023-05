Les Petits Canards Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 8 juin 2023, Villeurbanne.

Les Petits Canards Jeudi 8 juin, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 gratuit

Les Petits Canards, c’est un journal théâtral explosif. Deux comédien.nes survolté.es assurent un JT avec les moyens du bord, forcé.es d’incarner tour à tour les présentateurs et présentatrices, les invité.es, les envoy.és très spéciaux/spéciales, la voix off et les personnages des reportages. Entre chaque sujet, un petit jingle au xylophone, un changement de lunettes ou de perruque, et c’est reparti pour un tour.

Toutes les informations sortent des Journaux Télévisés et, parfois, on a du mal à y croire – c’est d’ailleurs pour ça qu’un temps d’échange sur notre processus de création est prévu à l’issue du spectacle, pour aller plus loin dans le décryptage des informations télévisées.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-astree.univ-lyon1.fr/event/les-petits-canards-8-06/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-08T19:19:00+02:00 – 2023-06-08T20:30:00+02:00

2023-06-08T19:19:00+02:00 – 2023-06-08T20:30:00+02:00