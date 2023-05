Festival Les Arthémiades Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 2 mai 2023, Villeurbanne.

Festival Les Arthémiades 2 mai – 2 juin Théâtre Astrée – Université Lyon 1 gratuit

Danse, théâtre, musique, dessin, peinture, photographie, littérature, vidéo… Le festival Les Arthémiades de Lyon 1 ouvre ses portes à ses étudiants, à son personnel et à la ville pour un mois d’immersion culturelle : durant tous les mois de mai, retrouvez les spectacles et productions des ateliers de pratique artistique et des invités.

Dans une volonté d’ouverture culturelle, tous les spectacles sont entièrement gratuits.

Organisées par la Mission Culture de l’Université Lyon 1, Les Arthémiades sont un festival pluridisciplinaire. L’événement met en valeur les expressions artistiques des étudiants et fait découvrir les talents de l’Université. Tout au long de l’année, encadrée par des artistes, les vingt ateliers de pratique artistique se préparent afin de pouvoir offrir des représentations inédites pour des spectacles de qualité créés par des passionnés.

De par sa dimension professionnelle, il constitue pour les étudiants une forte incitation aux pratiques culturelles, apporte une meilleure connaissance du monde du spectacle et favorise les échanges avec les membres du personnel de Lyon 1, les stagiaires, les techniciens, et les artistes extérieurs.

Durant tout le mois de mai, le Théâtre Astrée est transformé en un lieu de partage et d’expression artistique. De courtes représentations de théâtre, de danse, de musique, mais aussi des vidéos sont offertes chaque soir au Théâtre Astrée. Les travaux des ateliers de peinture et de photographie sont eux exposés à la Galerie Domus et dans les locaux de la Mission Culture, au premier étage du bâtiment Astrée. Les spectacles élaborés par les étudiants se mêlent à ceux d’artistes émergents : des rencontres stimulantes pour tous.

Également un festival de création, Les Arthémiades invitent chaque année des amateurs et des compagnies émergentes dans sa programmation. Le festival réunit des jeunes de tout âge et de différents niveaux, des écoles primaires jusqu’à l’université, en passant par les collèges et lycées.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

2023-05-02T19:19:00+02:00 – 2023-05-02T21:00:00+02:00

2023-06-02T19:19:00+02:00 – 2023-06-02T21:00:00+02:00

Stéphane Jean