W Mardi 21 mars, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1

Réservations conseillées ; 12 € | 6 € | gratuit étudiants et jeunes de moins de 18 ans

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

W met en dialogue étroit danse et musique, pour flouter la frontière entre spectacle chorégraphique et concert. En observant nos relations actuelles qui deviennent « sans fil », mais uniquement réseau et ondes, Marion Alzieu explore les liens qui nous entourent et nous unissent les uns aux autres.

Comment pouvons-nous rester reliés au présent, à la réalité spontanée ? Comment appréhender l’autre dans ce monde qui grésille et qui fuse ?

S’acharner à trouver l’autre dans un brouhaha de liaisons, matérialisées par des monticules de câbles.

Dans cet univers, l’envie est de briser le silence de l’autre pour se relier. L’audible et le palpable deviennent nécessaires.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T19:19:00+01:00

2023-03-21T20:45:00+01:00

Romain Blanchi