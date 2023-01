Life on Mars ? Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Life on Mars ? Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 9 mars 2023, Villeurbanne. Life on Mars ? Jeudi 9 mars, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1

Réservation conseillée ; 12 € | 6 € | gratuit étudiants et moins de 18 ans

Life on Mars ? est une réflexion impertinente sur nos solitudes contemporaines dans un moment où le temps se comprime et bouleverse les liens sociaux. handicap moteur mi Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Pendant qu’une mission spatiale pour la planète Mars se prépare, des migrants sont formés pour devenir auxiliaires de vie. Pour rompre sa solitude, un homme achète les services d’une escort-girl. Dans une entreprise, trois collègues confient à un psychologue leurs difficultés à communiquer en open-space…

Life on Mars ? rassemble des tranches de vies qui se font écho autour d’un fil conducteur : un voyage sans retour vers la planète Mars. Ces saynètes mettent en lumière nos failles humaines, nos difficultés à vivre seul ou ensemble, à communiquer simplement, mais également notre acharnement à vivre et aimer. Brut, souvent drôle et poétique, ce spectacle nous place face à notre condition humaine, réveille nos consciences en fouillant dans nos solitudes contemporaines et propose un moment de théâtre fondamentalement convivial. Par la compagnie Thespis

