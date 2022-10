Chems Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Chems Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 1 décembre 2022, Villeurbanne. Chems Jeudi 1 décembre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1

Tarifs : 12€/6€ gratuit pour les étudiants

musiques du Maghreb & Moyen Orient | France Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6, avenue Gaston berger Campus LyonTech – La Doua Croix-Luizet Villeurbanne 69100 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Signifiant littéralement « bocal », la Boqala est une pratique algéroise durant laquelle les femmes se retrouvaient pour s’adonner à la poésie, guidées par leur quotidien, l’espoir, l’amour, la nostalgie, l’exil… Elles glissaient dans ce bocal en terre cuite, des poèmes écrits à la main, issus de pays et d’auteurs lointains ou transmis par les femmes de génération en génération. Chems a composé ce bocal de poèmes et chants du Maghreb et du Moyen-Orient soigneusement sélectionnés au grés de ses recherches. Un hommage à la richesse et la diversité du monde arabe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T19:19:00+01:00

2022-12-01T20:30:00+01:00 © chems

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Adresse 6, avenue Gaston berger Campus LyonTech – La Doua Croix-Luizet Ville Villeurbanne Age maximum 99 lieuville Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Villeurbanne Departement Métropole de Lyon

Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Villeurbanne Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeurbanne/

Chems Théâtre Astrée – Université Lyon 1 2022-12-01 was last modified: by Chems Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Théâtre Astrée - Université Lyon 1 1 décembre 2022 Théâtre Astrée - Université Lyon 1 Villeurbanne Villeurbanne

Villeurbanne Métropole de Lyon