Tirons les vers du nez théâtre Artphonème Bourg-en-Bresse, 1 octobre 2023, Bourg-en-Bresse.

Tirons les vers du nez Dimanche 1 octobre, 14h00 théâtre Artphonème pour les jeunes bénéficiaires du DDAMIE

Des trajets des vies, un nouveau pays, un partage et avant tout une aventure humaine à travers les corps et la langue avec la découverte les textes de Césaire.

Le théâtre Artphonème se ressaisie d’unedémarche en partenariat avec l’ADSEA01 pour proposer un nouveau parcours mêlant le théâtre et le clown. L’objectif sera de créer une histoire commune pour les jeunes entre textes (vers et poésie de Césaire et autres auteurs) et découverte de la pratique du clown, art complémentaire qui permet l’expression par les émotions, la gestuelle, et non par les mots d’une langue définie.

théâtre Artphonème 9 rue Lazare Carnot 01000 Bourg-en-Bresse Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes

2023-10-01T14:00:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

