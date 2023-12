Le Cid Théâtre Artistic Athévains Paris, 29 janvier 2024, Paris.

Le Cid 29 janvier – 28 avril 2024 Théâtre Artistic Athévains Jusqu’au 18 février inclus : tarif unique à 17,50 €

Tarif plein : 35 €

Tarif réduit 1 (plus de 60 ans, porteur·se de handicap) : 28 €

Tarif réduit 2 (moins de 26 ans, étudiant·e, intermittent·e, demandeur·se d’emploi) : 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-29T20:30:00+01:00 – 2024-01-29T22:00:00+01:00

Fin : 2024-04-28T16:00:00+02:00 – 2024-04-28T17:30:00+02:00

de Pierre Corneille

mise en scène Frédérique Lazarini

Chimène aime Rodrigue et Rodrigue aime Chimène… jusqu’à ce que cet amour ne devienne impossible au regard de l’honneur et que ne s’insinue dans leurs jeunes âmes ce dilemme insondable.

Le Cid est un sujet narratif et exalté qui parle avant tout du cœur, dans les sens multiples du terme : il est le siège du courage, mais aussi le lieu dynamique de l’action, des passions, du désespoir. La pièce explore une véritable cartographie de cet organe, épicentre d’une vaste étendue de sentiments, de ce territoire complexe fait de labyrinthes, d’écueils et d’abîmes.

Et elle a en son temps emporté celui du public qui a fait savoir, lors de sa création en 1637, que c’était la première fois qu’il ne s’ennuyait pas : actions, suspens, combats, l’histoire est invraisemblable, romanesque et les spectateurs sont plongés dans le feu de l’intrigue.

Le Cid fait aujourd’hui partie de nous et de notre inconscient collectif. Nous avons un rapport presque fusionnel avec ses vers et ses conflits…

Frédérique Lazarini en propose une version dynamique, baroque, poignante et profondément méditerranéenne qui fait la part belle aux rites et à l’action, à un personnage féminin, Chimène, affirmé et audacieux, à l’initiation de ces jeunes héros qui embrassent leurs fonctions, conjurant la mort, choisissant l’honneur, défiant l’autorité de l’état et appelant l’amour sans pouvoir jamais en contrôler toute la dimension passionnelle.

Le classique le plus enflammé de notre répertoire théâtral !

Distribution :

avec

Cédric Colas Don Fernand, Don Gomes

Quentin Gratias Don Sanche

Arthur Guezennec Rodrigue

Philippe Lebas Don Diegue

Lara Tavella Chimène

Guillaume Veyre Elvire

assistante à la mise en scène Lydia Nicaud

scénographie et lumières François Cabanat

assistant lumières Tom Peyrony

costumes Dominique Bourde

et Isabelle Pasquier

musiques François Peyrony

conseillère artistique Anne-Marie Lazarini

combats Lionel Fernandez

marionnette Félicité Chauve

Théâtre Artistic Athévains 45 bis rue Richard Lenoir – 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Roquette Île-de-France 0143563832 [{« type »: « email », « value »: « aatheatre@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 56 38 32 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-cid »}]

