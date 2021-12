[Théâtre] Artemisia Gentileschi Dieppe, 24 février 2022, Dieppe.

[Théâtre] Artemisia Gentileschi Dieppe Scène Nationale

2022-02-24 20:00:00 – 21:30:00

Dieppe Seine-Maritime

« En découvrant les transcriptions du procès d’Artemisia Gentileschi, j’ai été tellement frappé par l’actualité des enjeux et des prises de parole que j’ai d’abord cru qu’elles avaient été réinterprétées… » Guillaume Doucet

D’après le texte It’s true, it’s true, it’s true d’Ellice Stevens et Billy Barret, le groupe vertigo pose un regard contemporain sur l’histoire d’Artemisa Gentileschi, artiste peintre à l’oeuvre viscérale et puissante de l’Italie de la Renaissance. La pièce remet en scène le procès trépidant qui a agité l’Italie en 1612. Le célèbre peintre Agostino Tassi est accusé du viol de la jeune artiste alors âgée de 17 ans. À partir des transcriptions du procès ayant survécu, la pièce mêle reconstitutions, témoignages, rebondissements et retournements de situations. Les quatre interprètes, trois femmes et un homme, suivront ce fil rouge pour s’emparer avec un humour féroce de cette affaire hors norme. Le groupe vertigo s’attache à révéler la modernité frappante de l’histoire du procès d’Artemisia et de sa résonance dans notre actualité, notamment à travers le mouvement #metoo. On y retrouve les mêmes processus de discrédit de la victime, on y interroge le délai de prescription et on se questionne sur la véracité de cette accusation. N’est-ce pas une démarche pour salir la réputation d’un homme ? Mais c’est, in fine, le récit d’une femme qui s’est défendue, avant de devenir une des plus grandes peintres de son temps, que l’on retiendra !

Mise en scène Guillaume Doucet

Le groupe vertigo

Coproduction DSN

Théâtre dès 15ans

Réservation conseillée

