Côtes-d’Armor Pièce jouée par la troupe des Ballons Rouges Marc, Serge et Yvan sont amis depuis 30 ans, jusqu’au jour où Serge achète un tableau entièrement blanc (si on cligne bien des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux…). Serge présente à Mars son acquisition qui la contemple et s’enquiert de son prix. Cette scène anodine est le point de départ d’un “cataclysme” entre les trois amis. Depuis sa première représentation en octobre 1994, la pièce Art est une référence. Elle est traduite dans 35 langues, et mise en scène dans de nombreux pays. Selon le journal Le Monde, il s’agit de l’oeuvre dramatique française la plus jouée à l’internationale. Écriture : Yasmina REZA

Mise en scène : Patrick Chanot contact@artmorzik.com +33 6 72 87 62 72 Rue du Chemin Vert Morieux Lamballe-Armor

