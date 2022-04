Théâtre : Art Lamballe-Armor, 6 mai 2022, Lamballe-Armor.

Théâtre : Art Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel Lamballe-Armor

2022-05-06 20:00:00 – 2022-05-07 Café théâtre les Ballons Rouge 6 Rue Charles Cartel

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Ils sont trois amis : Ils se nomment : Marc, Serge et Yvan. Ils sont amis depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète un tableau entièrement blanc (si on cligne les yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux…).

Serge présente à Marc son acquisition. Marc contemple l’œuvre et s’enquiert de son prix.

Cette scène anodine est le point de départ d’un « cataclysme » entre les trois amis.

