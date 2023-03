Théâtre : Art dramatique avec les classes du Conservatoire Scène numérique Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

Théâtre : Art dramatique avec les classes du Conservatoire Scène numérique, 29 avril 2023, Montbéliard . Théâtre : Art dramatique avec les classes du Conservatoire 11 Cour Louis Leprince Ringuet Scène numérique Montbéliard Doubs Scène numérique 11 Cour Louis Leprince Ringuet

2023-04-29 – 2023-04-29

Scène numérique 11 Cour Louis Leprince Ringuet

Montbéliard

Doubs En ces temps de doutes, lorsqu’il semble que, lentement, nos certitudes vacillent et que le monde change en profondeur, peut-être le théâtre peut-il nous offrir une fenêtre de réflexion, un miroir de nos âmes, ou juste un peu de légèreté … Alors retournons aux planches de la scène ou au velours des sièges, et vivons-en la grande aventure … Réinventer le monde ! Et pourquoi ne pas commencer avec les élèves des classes de Théâtre du Conservatoire? Ils nous offriront volontiers un peu de leur lumière intérieure … 15h Groupe cycle I/II (Muriel Bouillaud) Les plus belles scènes d’amour du théâtre classique, auteurs divers

17h Groupe cycle I/II (Muriel Bouillaud) Les plus belles scènes d’amour du théâtre classique, auteurs diverssuivies des Monologues ( textes d’examens)

19h30 Groupe cycle I/II (François Costagliola) Les pas perdus, Denise Bonal suivie des Monologues (textes d’examen) Classe de Murielle Bouillaud et François Costagliola

Organisateur : Conservatoire du Pays de Montbéliard Scène numérique 11 Cour Louis Leprince Ringuet Montbéliard

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Scène numérique 11 Cour Louis Leprince Ringuet Ville Montbéliard Departement Doubs Lieu Ville Scène numérique 11 Cour Louis Leprince Ringuet Montbéliard

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard /

Théâtre : Art dramatique avec les classes du Conservatoire Scène numérique 2023-04-29 was last modified: by Théâtre : Art dramatique avec les classes du Conservatoire Scène numérique Montbéliard 29 avril 2023 11 Cour Louis Leprince Ringuet Scène numérique Montbéliard Doubs Doubs Scène numérique Montbéliard

Montbéliard Doubs