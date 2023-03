Théâtre : Art dramatique avec les classes du Conservatoire Collège Lou Blazer Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

Théâtre : Art dramatique avec les classes du Conservatoire Collège Lou Blazer, 23 mai 2023, Montbéliard . Théâtre : Art dramatique avec les classes du Conservatoire 6 rue Hélène Boucher Collège Lou Blazer Montbéliard Doubs Collège Lou Blazer 6 rue Hélène Boucher

2023-05-23 – 2023-05-23

Collège Lou Blazer 6 rue Hélène Boucher

Montbéliard

Doubs En ces temps de doutes, lorsqu’il semble que, lentement, nos certitudes vacillent et que le monde change en profondeur, peut-être le théâtre peut-il nous offrir une fenêtre de réflexion, un miroir de nos âmes, ou juste un peu de légèreté … Alors retournons aux planches de la scène ou au velours des sièges, et vivons-en la grande aventure … Réinventer le monde ! Et pourquoi ne pas commencer avec les élèves des classes de Théâtre du Conservatoire? Ils nous offriront volontiers un peu de leur lumière intérieure … CHA – élèves des classes de 5ème, 4ème et 3ème en spécialité Théâtre, Scènes du quotidien, divers auteurs Classe de Murielle Bouillaud et François Costagliola

Organisateur : Conservatoire du Pays de Montbéliard Collège Lou Blazer 6 rue Hélène Boucher Montbéliard

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Collège Lou Blazer 6 rue Hélène Boucher Ville Montbéliard Departement Doubs Lieu Ville Collège Lou Blazer 6 rue Hélène Boucher Montbéliard

Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard /

Théâtre : Art dramatique avec les classes du Conservatoire Collège Lou Blazer 2023-05-23 was last modified: by Théâtre : Art dramatique avec les classes du Conservatoire Collège Lou Blazer Montbéliard 23 mai 2023 6 rue Hélène Boucher Collège Lou Blazer Montbéliard Doubs Collège Lou Blazer Montbéliard Doubs

Montbéliard Doubs