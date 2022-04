Théâtre : Arrêtez tous ça !

Théâtre : Arrêtez tous ça !

2022-05-07 21:00:00 – 2022-05-07 22:30:00 EUR 8 Théâtre à Renung dimanche 30 avril à 21h : Arrêtez tous ça de Vivien Lheraux Dans ce petit village situé en plein désert médical, c’est la panique : l’unique docteur est parti et personne ne souhaite prendre la relève.

Stéphanie Nosos, une médecin passionnée par le théâtre, hésite à venir s’installer.

Pour la décider, Roland, le maire de la commune lui confie la mise en scène de la nouvelle pièce de théâtre préparée par la troupe du village.

Le problème, c’est que dans le village il n’existe pas de troupe et personne n’est jamais monté sur scène…

