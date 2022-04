Théatre Arreau Arreau Arreau Catégories d’évènement: Arreau

Hautes-Pyrénées

Théatre Arreau jardins chateau segure ARREAU Arreau

2022-08-11 21:00:00 – 2022-08-11 jardins chateau segure ARREAU

Arreau Hautes-Pyrénées D’Artagnan mon héros . création de la boite à jouer sur 1 idée originale de Pitto.. 4 comédiens pour 25 personnages vous racontent d’Artagnan. Celui d’Alexandre Dumas mais aussi le véritable mousquetaire dévoué à louis 14 . C est donc 1 spectacle musical en 2 parties. La première partie est 1 adaptation revistée des 3 mousquetaires, la seconde partie nous fait traverser le royaume de France de Paris à Saint Jean de Luz de lupiac à Pignerolles au gré des aventures qui ont jalonné la vie de charles de Batz de Castelmore. jardins chateau segure ARREAU Arreau

