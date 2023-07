Découverte du grand théâtre et de ses coulisses Théâtre Armande-Bejart Asnières-sur-Seine, 16 septembre 2023, Asnières-sur-Seine.

Venez découvrir le théâtre Armande Béjart ainsi que ses coulisses en compagnie de son directeur, M. José Jorge qui vous guidera au sein de ce bâtiment bientôt centenaire et centre important de la vie locale et culturelle de la ville d’Asnières-sur-Seine.

Théâtre Armande-Bejart 16 place de l'Hôtel de ville 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Centre-Ville Hauts-de-Seine Île-de-France Le Théâtre Armande Béjart est une association loi 1901 qui, depuis 1974 gère le Grand Théâtre d'Asnières-sur-Seine, salle de 800 places au cœur d'une ville de 82 000 habitants. Subventionné par la Ville et par le Département des Hauts-de-Seine, le Théâtre Armande Béjart programme une quarantaine de spectacles par saison : pièces de théâtre, ballets, concerts, comédies musicales, variétés, one-man show et spectacles jeune public. C'est aussi 1 200 adhérents et plus de 20 000 spectateurs chaque saison.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

