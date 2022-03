Théâtre : Arlequin, serviteau de deux maîtres Gonfreville-l’Orcher, 24 mai 2022, Gonfreville-l'Orcher.

Théâtre : Arlequin, serviteau de deux maîtres Gonfreville-l’Orcher

2022-05-24 – 2022-05-24

Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime Gonfreville-l’Orcher

Par le Grenier de Babouchka.

Béatrice est promise à Florindo. Le frère de la belle, homme peu recommandable, est assassiné. Florindo est accusé à tord. S’ensuit une traque à Venise où les jeunes amants travestis se cachent avec le concours maladroit de leur Arlequin de valet.

La pièce de Goldoni est transposée dans les années 20, époque des débuts du jazz et de la Mafia. La mise en scène donne la part belle à la musique, au chant, à la danse, aux combats. L’univers riche de cette farce italienne, l’esthétique et la musique des années folles, la truculence d’Arlequin, le feu des comédiens créent une ambiance chaleureuse, poétique et drôlissime !

Date : le mardi 24 mai à 20h30.

Lieu : Espace Culturel de la Pointe de Caux, Gonfreville-l’Orcher

Tarif : 12 €

Réservation obligatoire.

+33 2 35 13 16 54 https://www.gonfreville-l-orcher.fr/evenement/le-grenier-de-babouchka-arlequin-serviteur-de-deux-maitres/

Gonfreville-l’Orcher

