Théâtre : « Après l’Amour », pièce de Daniel Soulier Cluny, 9 décembre 2022, Cluny.

2022-12-09 – 2022-12-11

Le Petit midi Le Petit Chêne Théâtre. Le Petit Midi. Route de Salornay 2e à droite. Suivre ensuite le fléchage.

EUR 5 8 « L’histoire d’un couple à la retraite, dans la France des années 70.

Le week-end dernier dans la salle du Petit Chêne Théâtre, le public a pu découvrir « Après l’amour », la nouvelle création de la troupe du Petit Chêne, donnée à deux reprises, samedi soir et dimanche après-midi. Hébé Lorenzo a mis en scène cette comédie douce-amère, écrite en 1989 par Daniel Soulier. La première pièce de cet auteur raconte l’histoire d’un couple à la retraite, Jeanne et Henri, dans la France des années 70, à l’époque de la mort du président Georges Pompidou. Jeanne se plaint tout le temps, râle de tout, et elle accable son mari de reproches, d’abord d’être communiste, fumeur et trop mou. « Ah c’est du propre ! » répète-t-elle sans cesse. L’affrontement est permanent, féroce, cocasse aussi. Henri, la casquette vissée sur la tête, plutôt taiseux, se réfugie dans la lecture de l’Huma, tandis que sa femme à la fenêtre est persuadée de voir la vallée se refermer ! Puis arrive la seconde partie du spectacle, surprenante (on n’en dira pas plus), et voilà nos deux personnages qui reviennent sur leur vie, dévoilant un autre visage.

Les spectateurs ont réservé de nombreux et chaleureux applaudissements aux deux acteurs, Nadine Lamotte et Michel Jacquinot, pour leur interprétation tout simplement remarquable. »

Article du Journal de Saône et Loire du 28/05/2022

« Après l’amour : la nouvelle création du Petit Chêne »

Jean-Claude VOUILLON (CLP)

