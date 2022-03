Théâtre : Après Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Lambesc Bouches-du-Rhône Une pièce écrite et jouée par Laure Titelein, accompagnée de son fidèle compagnon de théâtre Jacques Bouju.

“Quand la mort vous donne une leçon de vie” selon le journaliste Alain Bessac.

Par la compagnie H.A.N.



Deux représentations sont prévues : l'une à 16h et l'autre à 20h30.

