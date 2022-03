Théatre : “Appelez-moi Maître ou le procès d’un chien pour infidélité” Tourouvre au Perche Tourouvre au Perche Catégories d’évènement: Orne

Tourouvre au Perche Orne L’association culturelle Frazz’art, propose une pièce de théâtre intitulé « Appelez-moi Maitre, ou le procès d’un chien pour infidélité ». La Compagnie des Têtes à Claque , troupe de 12 comédiens, mettra en scène cette comédie satirique en 2 actes soit 1h40.

Napoléon, le chien, est assigné en justice par Tadéus, son maître, pour avoir trahi sa nature fidèle en rejoignant son ex-épouse. Le tribunal doit en juger à la lumière des débats, des plaidoiries et des témoignages.

Participation au chapeau. Rue Pierre Tremblay RANDONNAI Tourouvre au Perche

