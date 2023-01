THEATRE « APPELEZ MOI BICHETTE » A GETIGNE Gétigné Gétigné Gétigné Catégories d’Évènement: Gétigné

Loire-Atlantique Gétigné 7.5 EUR » Appelez-moi Bichette ! » de Vivien LHERAUX Christelle, une célibataire endurcie qui rêve de fonder une famille, gère la petite épicerie du village. Pierre, un chômeur désespéré et maladroit, est pris en fl agrant délit lorsqu’il tente de braquer sa boutique. Christelle lui fait alors un drôle de chantage: il doit choisir entre aller en prison ou se marier avec elle…. Une comédie désopilante complètement déjantée. Réservations possible par internet sur le site du théâtre amateur Gétignois.

Tarifs : 0-11 ans : gratuit, 12 à 17 ans : 5,50 €, 18 ans et plus : 7,50 € Samedi21,28 janvier et 4 février à 20h30

Le TAG revient pour plusieurs représentations de son spectacle annuel. Cette année, ils présentent « Appelez-moi Bichette », de Vivien LHERAUX.Samedi21,28 janvier et 4 février à 20h30 Dimanche 22,29 janvier et 5 février à 15h

