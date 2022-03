Théâtre : Apnée Amiens, 24 mars 2022, Amiens.

Théâtre : Apnée Amiens

2022-03-24 19:30:00 – 2022-03-24 21:00:00

Amiens Somme

15 La Compagnie Josefa

Dès 15 ans

Texte | Sophie Torresi

Mise en scène et interprétation | Domitille Bioret, Violaine de Carné, Madeleine Mainier, Isabelle Saudubray et Sophie Torresi,

La mère mange des pâtes avec son fils âgé de presque 15 ans. Leur déjeuner est interrompu par un appel de la pneumologue de l’enfant. Elle annonce à la mère la nécessité d’envisager une double transplantation pulmonaire. Le fils, atteint d’un grave handicap respiratoire, vit depuis l’âge de 14 mois avec moins d’un demi-poumon fonctionnel. Les parents mesurant les risques d’une telle opération à l’aune de l’âge et de la vie quotidienne de leur fils font le choix de refuser ce projet de greffe. La mère retraverse alors les quinze dernières années de sa vie au prisme de la maladie. La pièce évoque la vie avec un enfant atteint d’un grave handicap respiratoire et questionne la communication médicale et les enjeux de la relation thérapeutique. Elle relate l’incertitude, l’angoisse tenace, l’arbitrage difficile entre le risque et le quotidien, entre l’instinct de protection archaïque et le désir de laisser vivre. L’interprétation bouleversante sur scène est portée par un chœur féminin. Outre ses qualités littéraires, Apnée à l’intérêt documentaire d’un témoignage vécu.

+33 3 22 71 62 90 https://www.amiens.fr/Les-evenements/(organisateur)/maison-du-theatre

