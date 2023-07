L’Orchestre Incandescent – Festival Sons d’Hiver Théâtre Antoine Vitez – Scène d’Ivry Ivry-sur-Seine, 3 février 2024, Ivry-sur-Seine.

Depuis 2020, Sylvaine Hélary imagine, édifie et mûrit sa prochaine création : un grand ensemble étincelant, réunissant neuf musiciennes et musiciens, venant tout autant du jazz contemporain que du monde baroque.

Les sonorités des instruments des deux époques se répondent, se complètent, se mêlent au grè de compositions mettant en musique un choix de poèmes d’Emily Dickinson, poétesse américaine du XIXème siècle, mis en résonnace avec la plume de PJ Harvey.

Cette nouvelle création s’inscrit avec pertinence dans le parcours artistique de la musicienne qui a déjà prouvé, à travers ses précédents groupes sa grande faculté à composer un univers musical riche et original et à diriger un projet collectif.

Avec ce grand ensemble, elle souhaite apporter une nouvelle dimension à son travail de compositrice en écrivant pour un effectif plus important, lui posant de nouvelles questions d’orchestration et lui permettant d’étendre ses techniques d’écriture.

Interprète dans le White Desert Orchestra d’Eve Risser, compositrice et arrangeuse pour l’ONJ de Frédéric Maurin, Sylvaine Hélary posséde une expérience fine du jeu et de l’improvisation au sein de grands ensembles de jazz et musiques improvisées.

Théâtre Antoine Vitez – Scène d'Ivry 1, rue Simon Dereure 94200 IVRY-SUR-SEINE Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T20:30:00+01:00 – 2024-02-03T23:00:00+01:00

