Kohlhaas Théâtre Antoine Vitez, 9 novembre 2022, Ivry-sur-Seine.

Kohlhaas 9 et 10 novembre Théâtre Antoine Vitez

Théâtre Antoine Vitez 1 Rue Simon Dereure, 94 200 Ivry-sur-Seine

ENSEMBLE THÉÂTRAL ESTRARRE avec le soutien de L’étoile du nord, du festival ON n’arrête pas le théâtre, de la SPEDIDAM, de la Mairie du 18 ème arrondissement de Paris et du Cube – cie La belle Meunière Voir le teaser Télécharger le dossier

