C’EST LA FAUTE À VOLTAIRE THEATRE ANTOINE Paris, jeudi 11 avril 2024.

C’EST LA FAUTE À VOLTAIREAvec STEPHANE GUILLONLISA MARTINOMAXIME GOGGIOPièce de : Pierre LAVILLEMise en scène : Stéphane HILLELÉcrasez l’Infâme ! signait Voltaire, pour la défense du protestant Calas cruellement mis à mort par l’Église. Il dénonçait l’intolérance et les crimes commis par un pouvoir aveugle au nom des religions. La nouvelle pièce de Pierre Laville « C’est la faute à Voltaire ! », commence comme une comédie légère dans le cocon du château de Ferney où Voltaire coule des jours heureux, en compagnie de sa compagne, maîtresse de ses plaisirs, Mme Denis. L’intrusion du jeune Pierre Calas, venu le supplier de prendre la cause de son père, bouleversera l’ordre douillet et égoïste de l’existence du célèbre philosophe des Lumières qui mettra en danger toute son existence et luttera pour rétablir la justice. Pour son retour à la comédie au Théâtre Antoine, Stéphane Guillon endosse le rôle de Voltaire et défend la liberté et la tolérance, vertus aussi fragiles qu’éternelles« C’est la faute à Voltaire ! » de Pierre Laville, à partir du 22 février à 19h au Théâtre Antoine.

Tarif : 13.60 – 54.60 euros.

Début : 2024-04-11 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75