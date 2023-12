LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS THEATRE ANTOINE Paris, 13 février 2024, Paris.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUSTexte : Ton SchulmanAdaptation :Gérald SIBLEYRASMise en scène : Olivier SolivéresAvec : Stéphane Freiss, Ethan Oliel, Hélie Thonnat, Audran Cattin, Edouard Eftimakis, Pierre Delmage,Yavn Garouel(Distribution en cours)Refus du conformisme, découverte et dépassement de soi, 30 ans après son immense succès au cinéma, Le cercle des poètes disparus est d’une étonnante actualité et continue de délivrer des messages enthousiasmants. Keating, professeur charismatique, aux méthodes d’enseignement révolutionnaires, inculque à ses élèves le plus beau des apprentissages, la liberté, la confiance et la foi en un avenir guidé par nos propres choix. Porté par Stéphane Freiss qui incarne avec brio un professeur libre et engagé et un formidable casting de jeunes comédiens, le cercle des poètes disparus offre une leçon universelle qui n’a pas pris une ride : carpe diem!.A partir du 23 Janvier 2024 Durée : 1h30Une Production : Théâtre Antoine

Tarif : 22.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-02-13 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris