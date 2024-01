INTERRUPTION THEATRE ANTOINE Paris, mardi 6 février 2024.

INTERRUPTIONAvec : Pascale Arbillot, Sanda Codreanu, Kenza LagnaouiTexte : Sandra Vizzavona – adaptation Pascale Arbillot, Hannah Levin Seiderman et Sandra Vizzavona Mise en scène : Hannah Levin SeidermanEva est allée à la rencontre de ses amies, de leurs sœurs et de leurs mères, de toutes celles qui ont accepté lui raconter leurs IVG.Puis elle a mêlé son histoire personnelle, trame de fond de la pièce, à ces récits.Avec tendresse, humour ou colère ces femmes brisent le silence en convoquant, tour à tour, les questions de la liberté, de l’amour, du sexe, du choix ou de la famille. Ces paroles riches et diverses s’écoutent et se répondent sur des sujets universels qui concernent autant les hommes que les femmes.On est ému, on rit et on bouscule les idées reçues au travers d’un spectacle fort et enthousiasmant qui parvient à aborder le sujet de l’avortement avec un nouveau regard.Durée : 1h15Une Production : JMD Production

Tarif : 16.80 – 49.10 euros.

Début : 2024-02-06 à 19:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75