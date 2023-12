VEL D’HIV THEATRE ANTOINE Paris, 3 février 2024, Paris.

VEL D’HIV Avec : Alice TAGLIONITexte : Mémorial de la SHOAH (Musée du centre de documentation)Collaboration Artistique : Sébastien LEVYMise en scène : Alex LUTZAvant d’être juives, victimes de la barbarie française du 16 juillet 1942, elles étaient femmes, mères, filles ou sœurs… Toutes été emportées par l’indicible. Pourtant il y eu autant de destins que d’arrestations, autant d’histoires héroïques que désespérantes. La détresse de ces femmes, leur courage, leur audace traduisent une formidable et profonde humanité. Relayées par les perspectives de témoins anonymes, d’archives administratives, de traces officielles commémoratives, revenues du passé ou émergeant dans le présent, les voix de ces femmes forment une continuité cruelle, un relais vertigineux, un chœur tragique et sublime, qu’Alice Taglioni condense en une musique violente et chaotique – celle de l’Histoire, du Vel d’Hiv et de l’Humanité.Durée : 80 minutesUne Production : JMD PRODUCTION

Tarif : 16.80 – 49.10 euros.

Début : 2024-02-03 à 19:00

THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75