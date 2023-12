CONVERSATION INTIME – CATHERINE FROT THEATRE ANTOINE Paris Catégorie d’Évènement: Paris CONVERSATION INTIME – CATHERINE FROT THEATRE ANTOINE Paris, 29 janvier 2024, Paris. CONVERSATION INTIME Avec : CATHERINE FROT Présenté par : CATHERINE CEYLACUne rencontre avec Catherine FROT, composé comme un portrait et présenté par Catherine CEYLACDurée : 80 minutes

Tarif : 17.00 – 27.30 euros.

Début : 2024-01-29 à 20:00 THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris

