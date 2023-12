VIDÉO CLUB THEATRE ANTOINE Paris, 6 janvier 2024, Paris.

VIDÉO CLUB D’une redoutable modernité Le Monde Efficace et féroce Le Figaro Une comédie brillamment incarnée par Noémie Lvovsky et Yvan Attal France Inter – Le Grand Atelier Yvan Attal joyeusement féroce. Un sens redoutable des dialogues Télérama Il y a longtemps qu’on n’avait entendu d’applaudissements aussi spontanés et nourris L’Obs Noémie Lvovsky et Yvan Attal sont magistraux. Un des plus beaux duos de théâtre de cette rentrée Armelle HéliotJustine et Jean-Marc, mariés depuis vingt-cinq ans, découvrent qu’une mystérieuse web cam les filme en direct dans leur cuisine.Qui a installé cette caméra et dans quel but ? Depuis quand sont-ils filmés à leur insu ?Tous les jours ils reçoivent une nouvelle vidéo par mail.Des images qui les confrontent à leurs petites médiocrités du quotidien, à leurs mensonges et à leurs trahisons.Dans cette comédie, toute en nuances de Sébastien Thiery (Cochons d’Inde, Momo, Deux hommes tout nus) Justine (Noémie Lvovsky) et Jean-Marc (Yvan Attal) rivalisent tour à tour de mauvaise foi pour justifier des vérités qui n’auraient jamais dû surgir.Un couple peut-il résister à la transparence totale ?De : Sébastien THIERYAvec : Yvan ATTAL et Noémie LVOVSKYMise en scène : Jean-Louis BENOIT À partir du 14 septembre 2023 au Théâtre Antoine.Durée : 1h30Une Production : Théâtre Antoine

Tarif : 22.00 – 75.70 euros.

Début : 2024-01-06 à 16:00

THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris 75