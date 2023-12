CIRQUE D’HIVER THEATRE ANTOINE Paris, 30 décembre 2023, Paris.

CIRQUE D’HIVER De : Sébastien THIERYMise en scène de : Sébastien THIERYAvec : François BERLEANDAudrey FLEUROTThierry GODARDA la montagne. Sur un télésiège, en altitude, Didier skieur tranquille se trouve au milieu d’un couple.Soudain la balancelle est à l’arrêt.Le mari et la femme deviennent fous, se déchirent, s’insultent, prenant à partie Didier qui devient malgré lui l’arbitre d’un combat qui ne le concerne pas. Comment échapper à la folie d’un couple quand on est bloqué entre deux cinglés, suspendu à quinze mètres au-dessus du sol ?du Mardi au Vendredi à 21hSamedi à 18h et 21hDimanche à 16hDurée : 1h30

Tarif : 22.00 – 75.70 euros.

Début : 2023-12-30 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTOINE 14 Boulevard de Strasbourg 75010 Paris Paris