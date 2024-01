CALOGERO THEATRE ANTIQUE Vienne, samedi 20 juillet 2024.

Après le LIBERTE CHERIE TOUR en 2018 et la TOURNEE DES FESTIVALS à l’été 2022, CALOGERO est de retour en live avec son A.M.O.U.R TOUR !! L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels ! CALOGERO 2024 LIVE / A.M.O.U.R TOUR En tournée en France, Belgique, Suisse, Luxembourg et à Paris La Défense Arena le samedi 9 mars 2024.

Tarif : 59.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-07-20 à 20:30

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38