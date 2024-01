ALL NIGHT THEATRE ANTIQUE Vienne, vendredi 12 juillet 2024.

JAZZ A VIENNE 2024ALL NIGHT YURI BUENAVENTURA – MULATU ASTATKE• KUTU • LA DELIO VALDEZLEFTO EARLY BIRD – VERBYuri Buenaventura Voilà plus de deux décennies que Yuri Buenaventura, avec son timbre de voix si brillant, a séduit le public en déclarant sa flamme au répertoire français. On se souvient de l’énorme succès de sa version de « Ne me quitte pas », qu’il avait commencé de chanter dans le métro parisien. Version atomique, d’une efficacité redoutable, impossible de résister au maître de la salsa colombienne ! Yuri nous a fait danser, nous a fait chanter, nous a fait pleurer aussi, car il peut y avoir du tragique dans sa voix. Il n’est pas exagéré de le présenter comme un immense chanteur, dont la puissance et la proximité tiennent la dragée haute aux rangs de cuivres de son orchestre. Mulatu Astatke Mulatu, c’est la grande classe ! Voilà des décennies que le père de l’éthio-jazz nous envoûte avec une musique qu’il a développée à Addis-Abeba au début des années 70, mêlant le jazz, la tradition éthiopienne, les musiques latines et un groove aussi hypnotique qu’irrésistible… Verb De toutes les formations instrumentales qui ont jalonné l’histoire du jazz, le trio avec piano, contrebasse et batterie, dont l’actualité ne cesse de s’enrichir de nouvelles propositions venues des quatre coins du monde, est sans conteste l’une des plus passionnantes et fécondes. Kutu Théo Ceccaldi a beau être une des figures les plus prolifiques et éclectiques du jazz francophone, personne ne s’attendait à ce qu’il monte un jour ce projet aussi différent de tout ce qu’on avait entendu de lui jusqu’alors. Le violoniste l’a imaginé au cours d’un voyage à Addis-Addeba en Ethiopie, où il rencontre de multiples artistes dont la chanteuse Hewan G/Wold, qui donnera ce concert avec lui.Lefto Early Bird Grand digger devant l’Eternel, le DJ Belge Lefto Early Bird est un habitué du Worldwide Festival, dans la même énergie curieuse et partageuse que son complice Gilles Peterson. Pour son nouveau projet chez Heavenly Sweetness, Lefto s’est plongé dans le fabuleux catalogue de la collection Ethiopiques pour un mix dansant et voyageur. La Delio Valdez S’il est un orchestre qui représente fidèlement toute la richesse de la cumbia, cette musique multi-centenaire répandue à travers l’Amérique du Sud, ce pourrait être La Delio Valdez. Ce collectif de musiciens, né à Buenos Aires en Argentine, a commencé à se faire un nom en revisitant le répertoire populaire de ce continent riche d’une constellation de cultures différentes, avant d’y apporter à leur tour pléiade de morceaux originaux.

Tarif : 32.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-07-12 à 20:30

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38