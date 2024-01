RHYTHM & BLUES THEATRE ANTIQUE Vienne, jeudi 11 juillet 2024.

JAZZ A VIENNE 2024RHYTHM & BLUES• JOOLS HOLLANDand his Rhythm & Blues Orchestra• RHODA SCOTT Ladies & GentlemenJools Holland & his Rhythm & Blues Orchestra Trente ans déjà que ce pianiste anglais à la culture musicale XXL présente sur la BBC l’un des shows télé et musicaux les plus populaires de son pays natal : Later… With Jools Holland. On ne compte plus les légendes qu’il a accompagnées avec son fameux Rhythm & Blues Orchestra. Quelques noms ? Sting, Amy Winehouse, Norah Jones, Joe Strummer, Chrissie Hynde, Mark Knopfler, Jeff Beck, Brian Ferry, Robert Plant, Marianne Faithfull, George Benson, George Harrison ou encore Jamiroquai. Pas mal pour quelqu’un qui fit sa première apparition sur disque avec un groupe répondant au doux nom des Chaises Électriques, sur un morceau intitulé… Fuck Off ! Qu’on se rassure : depuis, Jools Holland a travaillé avec B.B. King, Tom Jones, David Gilmour, Solomon Burke et Joe Bonamassa, et signé plusieurs disques mémorables avec son orchestre. L’un des plus réussis ? Sex & Jazz & Rock & Roll. On l’aura compris : le rhythm & blues, mais aussi le jazz et la soul music, ce leader charismatique à l’élégance toujours teintée d’humour so british ne les envisage jamais autrement que festifs et généreux. Rhoda Scott – Ladies & Gentlemen « Jouer avec des femmes est devenu de plus en plus important à mes yeux au fil des années et également, je crois, aux yeux du public. Il faut voir comment les femmes sont fières de nous voir sur scène ! Je trouve ça très émouvant et très important politiquement, aujourd’hui, que le débat sur la parité s’impose avec force dans la société. J’ai l’impression qu’avec ce groupe nous avons contribué à notre petit niveau à œuvrer en faveur de ce combat si essentiel », disait Rhoda Scott dans Jazz Magazine en 2021. Ce “Lady Quartet” avec Airelle Besson, Sophie Alour et Julie Saury (puis Lisa Cat-Berro), c’est à l’initiative de Jazz à Vienne et de Jean-Pierre Vignola qu’il est né en 2004. Vingt ans plus tard, la grande organiste a illuminé les plus grandes scènes avec cette formation qui a d’ores et déjà marqué son époque.

Tarif : 32.00 – 47.10 euros.

Début : 2024-07-11 à 20:30

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38