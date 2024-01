ASAF AVIDAN SOLO THEATRE ANTIQUE Vienne, lundi 8 juillet 2024.

JAZZ A VIENNE 2024• ASAF AVIDAN SOLO• LIZZ WRIGHTAsaf Avidan Solo La première chose qui frappe chez cet auteur, compositeur et chanteur israélien, c’est cet inoubliable timbre haut-perché et écorché qui évoque d’emblée les plus grandes voix du rock et du blues, de Robert Plant à Janis Joplin en passant par les Beatles et Bob Dylan. Longtemps indissociable du groupe folk-rock The Mojos avec lequel il a connu ses premiers succès critiques avec trois albums entre 2008 et 2011, Asaf Avidan mène depuis une dizaine d’années une carrière en solitaire couronnée de succès et jalonnée de tubes comme Reckoning Song, dont le remix par le DJ allemand Wankelmut a toutes les chances de figurer déjà dans l’une de vos playlists. S’il a progressivement incorporé à sa musique des sonorités de plus en plus modernes, le chanteur, qui sait donner à ses récits de chagrins d’amour la force d’un hymne fédérateur, n’a rien perdu de son flair pour écrire des morceaux mémorables. Lizz Wright En 1970, la grande soulwoman Candi Staton publie son premier 33-tours, I’m Just A Prisoner. Co-signée de sa plume, la chanson Sweet Feeling en est l’un des joyaux, gravé dans les célèbres Fame Studios de Muscle Shoals. Sa somptueuse reprise de Sweet Feeling, Lizz Wright a décidé d’en faire le premier single extrait de son nouvel album, Shadow, qui sera à coup sûr l’une des grandes sorties de 2024, produit par son partenaire de longue date Chris Bruce, connu pour son travail avec David Sanborn, Seal, Wendy & Lisa, Meshell Ndegeocello, Joe Henry, Jeff Beck, Aaron Neville, India.Arie, Bettye Lavette ou encore José James.

Tarif : 32.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-07-08 à 20:30

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38