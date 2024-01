CARAVAN PALACE THEATRE ANTIQUE Vienne, vendredi 5 juillet 2024.

FESTIVAL JAZZ A VIENNE 2024• CARAVAN PALACE• DAVID KRAKAUERMazel Tov Cocktail PartyCaravan Palace Quand Caravan Palace publie son premier album en 2008, la scène européenne commence tout juste à tourner la page de la vague electro-jazz, l’une des plus créatives de son histoire. A rebours de la musique souvent sombre et atmosphérique de beaucoup de formations du début de la décennie, Caravan Palace proposait un son festif et lumineux, synthétisant en un cocktail irrésistible et contagieux beats electro, guitare manouche, groove et swing, tout ce qui fait du jazz et des musiques électroniques deux des styles les plus populaires de tous les temps. En jetant à leur façon un pont entre deux mondes qui avaient tout pour s’entendre et gagner le cœur des foules, et à force de tubes en or massif, sophistiqués mais accessibles, le phénomène, d’abord national, devient mondial.

Tarif : 32.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-07-05 à 20:30

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38