IBRAHIM MAALOUF THEATRE ANTIQUE Vienne, 27 juin 2024, Vienne.

FESTIVAL JAZZ A VIENNE 2024SOIREE D’OUVERTURE• IBRAHIM MAALOUF présente T.O.M.A & Friends• LOUIS MATUTE LARGE ENSEMBLEIbrahim Maalouf, on le sait, est curieux de toutes les expériences, de toutes les expérimentations, il adore les rencontres et le partage. Le trompettiste, compositeur et producteur infatigable cherche à transmettre de la joie, de l’émotion, du savoir, des valeurs. Avec un credo, encore et toujours : l’improvisation. Il en a fait une philosophie (et un livre) : « Une page blanche où tout peut encore s’écrire, même les rêves les plus fous, même les espoirs les plus inespérés ». Faire jouer les trompettes de Michel-Ange, quel rêve plus fou ? C’est le nouveau projet du trompettiste : « T.O.M.A », comme « Trumpets Of Michel-Ange ». « T.O.M.A », c’est d’abord le nom d’une trompette créée sur mesure, celle dont Ibrahim rêvait. Regardez-la bien : elle a quatre pistons (une invention de son père) pour jouer le quart de ton si précieux dans sa création, façonnée par l’Orient qui l’a vu naître. C’est l’instrument dont il joue sur scène, auquel il forme également de jeunes musicien.ne.s.Louis Matute Large Ensemble C’est la nouvelle génération du jazz suisse, celle qui ne cherche qu’à sortir des cases. Le guitariste Louis Matute ne tient de toute façon dans aucune case. De son père hondurien, il a hérité une culture musicale latino-américaine. Auprès de sa mère allemande, il a formé ses oreilles à la musique classique. Voilà qui fait déjà un beau mélange. Avec des parents si mélomanes, on aurait pu l’imaginer avec un instrument dans les mains dès l’âge où l’on apprend à parler, mais c’est bien plus tard que l’adolescent, sous la pression parentale, a accepté de se mettre enfin de la musique sous les doigts. Si son choix s’est porté sur la guitare électrique, c’est en Espagne, au contact du flamenco, que sa vocation s’est révélée. Flamenco, jazz contemporain, tout se côtoie, tout se mélange.

Tarif : 32.00 – 62.50 euros.

Début : 2024-06-27 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38