THYLACINE SYMPHONIQUE THEATRE ANTIQUE Vienne, samedi 22 juin 2024.

Depuis le succès de « Transsiberian » Thylacine n’a cessé de se renouveler, toujours à la recherche de nouveaux défis et histoires à retranscrire. À l’image des alpinistes sur les glaciers, Thylacine fait partie de ceux qui cherchent continuellement à tracer de nouvelles voies.En 2020, le prodige angevin de l’électro présente « Timeless », un disque à travers lequel il se voit escalader certains des plus grands sommets de la musique, issus des répertoires de Mozart, Beethoven, Schubert ou Satie, en s’appropriant et revisitant des partitions comme on explore de nouveaux territoires : loin des sentiers battus.Son nouveau live, vient cette fois à la rencontre de l’Orchestre du conservatoire de Lyon, pour révéler toute la richesse de ce répertoire, en version orchestrale.Une Première pour l’artiste qui a toujours aimé faire cohabiter productions électroniques, sons organiques, et arrangements classiques.Cette rencontre, sensible et magistrale, entre ces 2 univers sera enregistrée lors de cette avant-première au Quai, et publiée quelques mois plus tard.Une occasion pour le public de rejoindre ce nouveau voyage, là où synthés, plug-ins, beats dansants et techno élégante, épousent comme une évidence la grâce et la puissance d’un orchestre symphonique.Le rdv est pris et il s’annonce magique.

Tarif : 45.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38