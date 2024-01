BORIS BREJCHA THEATRE ANTIQUE Vienne, vendredi 14 juin 2024.

Boris Brejcha, pionnier de la scène techno minimal, est passé maître dans l’art de plonger le public dans un état d’euphorie insondable. Le producteur et Dj Allemand débarque à Paris avec son crew FCKNG Serious pour un show unique au Zénith de la Villette ! En warm up de son live exclusif de 3 heures, ce sera tout simplement Ann Clue, camarade de la 1ère heure de Boris et cofondatrice de Fckng Serious et Moritz Hofbauer, qui prendront les platines pour jouer des sets percutants, aux mélodies envoûtantes, histoire de bien chauffer le dance floor. Rendez-vous le 27 octobre 2023 dès 18h !

Tarif : 45.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-06-14 à 20:00

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38