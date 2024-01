CHRISTOPHE MAE THEATRE ANTIQUE VAISON Vaison La Romaine Catégorie d’Évènement: Vaison La Romaine CHRISTOPHE MAE THEATRE ANTIQUE VAISON Vaison La Romaine, 28 juin 2024, Vaison La Romaine. Christophe Maé signe son grand retour sur scène en 2023 après l’énorme succès de sa dernière tournée des Zénith et de sa tournée anniversaire (120 dates – 500 000 spectateurs).C’est au Cap Vert sur les terres de Cesária Évora qu’il a décidé de poser ses valises pour s’inspirer et créer. De ce voyage ressort un nouvel album “C’est drôle la vie”, introduit par le single « Pays des merveilles ».

Tarif : 62.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-06-28 à 20:30 Réservez votre billet ici THEATRE ANTIQUE VAISON RUE BERNARD NOËL 84110 Vaison La Romaine 84 Détails Catégorie d’Évènement: Vaison La Romaine Autres Code postal 84110 Lieu THEATRE ANTIQUE VAISON Adresse RUE BERNARD NOËL Ville Vaison La Romaine Departement 84 Lieu Ville THEATRE ANTIQUE VAISON Vaison La Romaine Latitude 44.243232 Longitude 5.073655 latitude longitude 44.243232;5.073655

THEATRE ANTIQUE VAISON Vaison La Romaine 84 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaison-la-romaine/