HEXAGONE MMA THEATRE ANTIQUE Orange, jeudi 25 juillet 2024.

HEXAGONE MMA THEATRE ANTIQUE – ORANGE HEXAGONE MMA fait son grand retour au Théâtre Antique de Orange !Après avoir enflammé l’exceptionnel Théâtre Antique lors de l’HEXAGONE MMA 10, la ligue européenne professionnelle revient pour un événement le 25 juillet 2024, marquant ainsi son deuxième passage dans ce lieu remarquable !Préparez-vous à une soirée sportive inoubliable, car HEXAGONE MMA promet des combats mémorables, des superfights et des affrontements internationaux.Diffusé dans plus de 150 pays à travers le monde, HEXAGONE MMA est devenu le rendez-vous incontournable pour les amateurs de MMA à l’échelle mondiale.Rejoignez-nous pour une expérience MMA marquante, alliant l’adrénaline des combats à un spectacle unique dans un lieu historique.Les billets sont disponibles à partir de 29 euros.Pour une expérience encore plus immersive, découvrez nos places ring side, vous plaçant au plus près de l’action autour de la cage.

Tarif : 29.00 – 249.00 euros.

Début : 2024-07-25 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE ANTIQUE PLACE DES FRERES MOUNET 84100 Orange 84