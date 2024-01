TOSCA – PUCCINI – TOSCA – PUCCINI – Opéra version concert THEATRE ANTIQUE Orange, lundi 22 juillet 2024.

Théâtre antique / Lundi 22 juillet à 21h30Durée : 2h35 – Report au lendemain, en cas de mauvais tempsCélébrer Puccini, en cette année du centenaire de sa disparition, est un devoir pour un festival qui, somme toute, lui doit certaines de ses plus grandes soirées. Parce qu’il était impensable de manquer cette occasion, parce que le lyrique au plus haut niveau est notre ADN, parce qu’il était possible de réunir sur une courte période un trio d’exception (Aleksandra Kurzak, Roberto Alagna, Bryn Terfel) les Chorégies d’Orange sont heureuses de vous présenter, en clôture de festival, cette version concertante de Tosca placée sous la direction musicale de Clelia Cafiero, triomphatrice de notre dernière Carmen.

Tarif : 17.00 – 235.00 euros.

Début : 2024-07-22 à 21:30

THEATRE ANTIQUE PLACE DES FRERES MOUNET 84100 Orange 84