MALANDAIN BALLET BIARRITZ THEATRE ANTIQUE Orange, vendredi 12 juillet 2024.

Théâtre antique / Vendredi 12 juillet à 21h30Durée : 1h50 – Report au lendemain, en cas de mauvais tempsInitié par l’Opéra royal de Versailles et donné pour la première fois en novembre 2023 au Festival de Danse de Cannes, Les Saisons est le dernier ballet créé par le chorégraphe Thierry Malandain qui a choisi d’entrelacer les célébrissimes Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi (1678-1741) à plusieurs pages de celles, moins connues, de Giovanni Antonio Guido (1675-1729), contemporain et compatriote du «prêtre roux».«Sous l’influence du chiffre quatre, étroitement lié à la création, à l’équilibre, à l’harmonie, l’on peut d’abord dire que les Saisons de Guido éveillent au souvenir de « la belle danse», née au XVIIe siècle de l’idéal de gouverner son corps et son esprit et de se mouvoir avec grâce, justesse et légèreté. Observant par ailleurs que le chiffre quatre est assimilé à la Terre et à la roue de la vie, qui ne tourne pas toujours rondement, voire carrément de travers au regard de la laideur, de la bêtise, de l’inhumanité qui prolifèrent. C’est avec les Saisons de Vivaldi qu’il est question de s’en émouvoir par une danse plus naturelle, plus humaine aussi.Enfin, pour relever le tout par de la fantaisie poétique, et avec ces deux mots-là, vous avez l’essentiel. Dans un décor de pétales noirs s’étalant sur tout l’horizon, des êtres ailés portent le deuil de l’esprit et de la clarté. Pourquoi? Parce que Les Saisons ne sont qu’un ballet et qu’il n’y a rien de plus sérieux que les choses invraisemblables. »Thierry Malandain

Vendredi 12 juillet à 21h30

THEATRE ANTIQUE Orange