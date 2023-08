Visite libre du Théâtre Antique d’Orange et du Musée d’art et d’histoire THEATRE ANTIQUE Orange Catégories d’Évènement: Orange

Vaucluse Visite libre du Théâtre Antique d’Orange et du Musée d’art et d’histoire THEATRE ANTIQUE Orange, 16 septembre 2023, Orange. Visite libre du Théâtre Antique d’Orange et du Musée d’art et d’histoire 16 et 17 septembre THEATRE ANTIQUE Visite libre. Complément de visite : audioguide (3€), visite virtuelle (5€) Escape game (5€) Le Théâtre romain d’Orange, édifié au début de l’ère chrétienne, doit sa réputation à la conservation exceptionnelle de son mur de scène. L’acoustique et la structure de l’édifice permettaient à 9000 spectateurs d’assister à des spectacles extraordinaires offerts par les édiles de la cité. Cette journée est l’occasion de découvrir 2000 d’Histoire.Visite libre du Théâtre Antique avec le parcours « du génie romain au génie moderne »

Le Musée présente de riches collections de l’époque gallo-romaine au 19ème siècle. THEATRE ANTIQUE Rue Madeleine Roch 84100 Orange Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 34 70 88 http://www.orange-tourisme.fr http://www.facebook.com/orangetourisme;http://twitter.com/tourismeorange Édifié au début de l’ère chrétienne, le Théâtre Antique d’Orange est le « théâtre de pierre » le mieux conservé du monde romain occidental. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mur de scène © Ville Orange

