Troupe de reconstitution et artisans à l'œuvre Théâtre Antique de Mandeure Mandeure Catégories d'Évènement: Doubs

Mandeure Troupe de reconstitution et artisans à l’œuvre Théâtre Antique de Mandeure Mandeure, 16 septembre 2023, Mandeure. Troupe de reconstitution et artisans à l’œuvre 16 et 17 septembre Théâtre Antique de Mandeure Entrée libre Démonstration de diverses activités artisanales du monde antique.

Retrouvez le campement de la troupe de reconstitution « La cité des Leuques ».

Les ateliers de démonstration :

– tournage sur bois et corderie ;

– atelier de perles de verre ;

– atelier du bronzier ;

– atelier de céramiste ;

– atelier de tissage.

Venez découvrir comment le monde antique fonctionnait à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Théâtre Antique de Mandeure Rue du théâtre 25350 Mandeure Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 31 87 80 http://www.agglo-montbeliard.fr/culture-et-patrimoine/patrimoine/le-theatre-gallo-romain-de-mandeure.html https://m.facebook.com/Epomanduodurum-Patrimoine-Mandeure-Mathay-EPM-1384353708506423/?locale2=fr_FR Théâtre Gallo-Romain (un des plus grands de Gaule), qui pouvait accueillir prés de 18 000 spectateurs. Il a été découvert en 1819, fouillé en 1820 puis à partir de 1946. Il est protégé au titre des Monuments Historiques. Depuis 2001, un programme de recherche utilisant des technologies et des méthodes scientifiques modernes permet une nouvelle approche de cette agglomération antique Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

