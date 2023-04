Visite du théâtre antique Théâtre antique de Jublains, 16 septembre 2023, Jublains.

À l’époque antique, théâtre et amphithéâtre sont les édifices les plus liés au spectacle et au loisir. Les villes jouissant du statut de capitale de cité disposaient le plus souvent d’un amphithéâtre car les spectacles (combats de gladiateurs ou d’animaux) y étaient plus coûteux. À Jublains, les notables de la cité ont cependant choisi de construire un théâtre, adossé à une pente naturelle au sud de la ville. Une inscription conservée au musée mentionne le nom du notable qui a offert l’édifice à ses concitoyens « sur ses propres deniers ». Il s’agit d’un certain Orgétorix, dont le patronyme à consonance gauloise montre l’acculturation progressive des élites au mode de vie romain.

Deux états successifs de l’édifice sont visibles aujourd’hui, rattachés à des étapes de développement de la ville.

LE 1er THÉÂTRE

Le premier édifice, de forme quasiment circulaire, est extrêmement original car les théâtres romains sont d’ordinaire semi-circulaires. Seuls sont connus son mur périmétral, un espace scénique (l’orchestra) et un petit bâtiment de scène, tous deux semi-circulaires. Il a probablement été édifié dans les années 80 après J.-C. quand la ville a été dotée de sa parure urbaine.

LE 2nd THÉÂTRE

Au cours de la 1ère moitié du 2ème siècle après J.-C., un second théâtre est reconstruit au même emplacement. Son plan s’approche d’avantage du demi-cercle mais il apparaît assez peu maîtrisé. La cavea (espace réservé aux gradins), plus vaste, est accessible par quatre vomitoires. Les gradins étaient construits en bois, utilisé aussi pour délimiter l’orchestra. Cette dernière est particulièrement vaste et sa forme quasiment ovale la rapproche des arènes d’amphithéâtre, peut-être pour accueillir des spectacles de plus grande ampleur.

Aujourd’hui, le théâtre de Jublains continue d’accueillir des représentations et sert notamment d’écrin au festival Les Nuits de la Mayenne.

