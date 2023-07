NUIT CUMBIA – Parranda La Cruz / Combo Chimbita / Son Rompe Pera Théâtre antique d’Arles Arles, 15 juillet 2023, Arles.

NUIT CUMBIA – THÉÂTRE ANTIQUE

Samedi 15 juillet 2023

à 21h30

Écrin sous les étoiles, d’une beauté et d’une acoustique exceptionnelle, la scène du Théâtre Antique accueille des artistes de renommée internationale ou en découverte en France et en Europe. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux…

______________________________

¡ Qué viva Abya Ayla !

Abya Ayla, terre de vie, est le nom choisi par les nations autochtones en 1992 pour désigner leur continent : décolonialité, résistance culturelle, solidarités et identités au pluriel pour cette Nuit de clôture !

✅ PARRANDA LA CRUZ

Venezuela-La Réunion-Lyon / 45 min.

Entre le Venezuela et l’île de la Réunion ? Lyon ! Dans un déluge de polyphonies et polyrythmies, preuve vous en sera donnée. Syncrétisant leurs héritages et leurs connaissances, ces Troubadours du Monde donnent à entendre une musique du voyage : primitive et insolite, extatique et magique… Entre les quitiplás, cumacos ou autres tambours afro-vénézuéliens et les kayambs, roulers du maloya jaillissent de puissantes voix incantatoires qui résonnent d’Afriques. Tout autant sortis de kabars réunionnais que des parrandas du Barlovento, région du nord du Venezuela empreinte des airs des peuples esclavisés sur la Route du cacao, leurs chants de louanges et de fêtes rurales possèdent la force du vent, la puissance de l’eau, les énergies de la terre et du ciel !

Avec Rebecca Roger Cruz (chant, maraca, paroles et musiques), Margaux Delatour (chant), Luc Moindranzé Karioudja (quitiplás, chant), David Doris (quitiplás, chant), Orlando Poleo (quitiplás)

>> https://www.youtube.com/watch?v=Tw2_zOu7QY8

✅ COMBO CHIMBITA

New-York-Colombie / 90 min.

Ce combo newyorkais produit une musique aussi intrigante que captivante, totalement inclassable ! Bien sûr en toile de fond on retrouve la cumbia ou des rythmes afro-latins mais aussi : une guitare nimbée d’échos fantomatiques, une batterie remuante, des reverb’ et surtout une voix. Puissamment habité par l’esprit des ancêtres, le vibrato est percutant… quelque part entre chant lyrique et métal.

Mené par Carolina Olivares formée également aux traditions vocales de Colombie et de la côte Pacifique, ce combo insoumis se fait l’écho des luttes sociales – des Black Lives Matter aux récentes protestations en Colombie – dénonce le racisme systémique et les positions totalitaires, met en lumière les personnes minorisées avec une vitalité pleine de sagesse ancestrale, d’amour et d’optimisme. Bref, c’est à ne pas manquer !

Avec Carolina Olivares (chant et guacharaca), Niño Lente es Fuego (guitare), Prince of Queens (batterie), Dilemastronauta (batterie)

>> https://www.youtube.com/watch?v=rz84iwOLajg

✅ SON ROMPE PERA

Mexique / 90 min.

L’intensité rythmique du marimba entre les mains expertes de ces frangins fougueux, qu’accompagnent dans sa poussée de fièvre les percussions, la batterie et la guitare électrique, donne un sacré coup de fouet à la traditionnelle cumbia. Se détournant de l’instrument emblématique mexicain qu’ils ont joué dans la rue et les fêtes populaires de quartier avec leur père, ces ambianceurs survitaminés ont préféré frotter leur adolescence rebelle au psychobilly et au punk-garage… Aujourd’hui, fusionnant leurs héritages et leurs influences (The Clash, Ramones, Misfits ou Chico Trujillo), leur « marimbadélica » frappée pulse une transe dont vous devriez sentir les effets immédiats… si vous y résistez !

Avec Kacho (marimba, chant), Mongo (marimba, chant), Ritchie (batterie, chant), Kilos (percussions), Raúl (guitare, chant)

>> https://www.youtube.com/watch?v=n46HvMIsSuQ

Tarif plein 20€, réduit 17€

Tarifs hors frais de location.

