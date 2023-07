MOMENT PRÉCIEUX – TRIO SR9 avec Camille, Malik Djoudi, La Chica, Sandra Nkaké,… Théâtre antique d’Arles Arles, 14 juillet 2023, Arles.

MOMENT PRÉCIEUX – TRIO SR9 avec Camille, Malik Djoudi, La Chica, Sandra Nkaké,… Vendredi 14 juillet, 19h30 Théâtre antique d’Arles De 25 à 39€

MOMENT PRÉCIEUX – THÉÂTRE ANTIQUE

Vendredi 14 juillet 2023

à 19h30

Écrin sous les étoiles, d’une beauté et d’une acoustique exceptionnelle, la scène du Théâtre Antique accueille des artistes de renommée internationale ou en découverte en France et en Europe. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux…

______________________________

✅ TRIO SR9 avec Barbara Pravi, Camille, Flèche Love, Malik Djoudi, La Chica, Sandra Nkaké,…

France / 75 min.

Rencontre inédite entre un trio de formation classique et quatre belles voix de la scène française. Square Root Nine (soit racine carrée de neuf) est un trio de musiciens qui peuvent aussi bien jouer avec les marimbas, des mâchoires d’âne, des verres d’eau, des gongs chinois et tout un instrumentarium inventé. De cette réunion entre chercheurs de sons capables du mieux (avec Clément Ducol aux arrangements) est née une expérience originale de relecture des grands hits de la pop music. De Rosalía à Rihanna en passant par Pharell Williams ou Lana del Rey, s’ouvrent des chemins de traverses absolument inouïs.

Ils relèvent ensemble le défi de passer ces airs familiers au prisme de leur orchestre organique, 100% acoustique. Autant dire que cette pop song made in France signe un grand art de la reprise !

TRIO SR9 : Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet

>> https://www.youtube.com/watch?v=oLpXfTlJvDE

Tarif plein 34€, réduit 25€, carré réservé 39€

Tarifs hors frais de location.

➡️ Lien vers la billetterie : bit.ly/3SNFGlx

➡️ Lien vers toute la programmation du festival : https://www.suds-arles.com/fr/2023/festival

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T19:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

