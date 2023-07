SOIRÉE SUDS – Avishai Cohen Banda ‘Iroko’ / Liraz Théâtre antique d’Arles Arles, 13 juillet 2023, Arles.

SOIRÉE SUDS – Avishai Cohen Banda ‘Iroko’ / Liraz Jeudi 13 juillet, 21h30 Théâtre antique d’Arles De 25 à 39€

SOIRÉE SUDS – THÉÂTRE ANTIQUE

Jeudi 13 juillet 2023

à 21h30

Écrin sous les étoiles, d’une beauté et d’une acoustique exceptionnelle, la scène du Théâtre Antique accueille des artistes de renommée internationale ou en découverte en France et en Europe. Chaque Soirée Suds offre deux concerts sublimés par la magie des lieux…

______________________________

✅ LIRAZ

Israël-Iran / 60min.

Un autre cri du cœur. Celui de cette fille de Juifs séfarades d’Iran qui, sans jamais avoir pu poser le pied sur la terre natale de ses aïeux, chante aujourd’hui pour ses sœurs oppressées par le régime iranien actuel.

Inspirée de l’esprit seventies des années précédant la Révolution islamiste, entremêlant chant en farsi et électro, sa pop tradi-moderne fait se tutoyer les târ, saz et zarb persans avec les claviers, violon et guitare. Enregistré avec la participation d’artistes iranien·n·e·s venu·e·s dans le plus grand secret de Téhéran à Istanbul, son dernier album Roya (Fantaisie) fait chanter et danser, poings levés, l’espoir de liberté !

Avec aussi Daniel Ever Hadani (claviers), Lia Sherman & anonymes (cordes), Gilad Levin (guitare), Roy Chen (percussions), Amir Sadot (basse), Uri Brauner Kinrot (guitare, saz), anonymes (târ), Daf & Jawad Salhordeth (zarb)

>> https://www.youtube.com/watch?v=kZZRHHAFZoY

✅ AVISHAI COHEN BANDA ‘IROKO’

Israël-Cuba / 90 min.

Classé parmi les plus grands noms du jazz actuel, compositeur pour le cinéma (Le Sens de la Fête, Tel Aviv Beyrouth), le contrebassiste aux prolifiques productions artistiques fait passer sa tournée mondiale sous le ciel arlésien…

Avec les complices des débuts new-yorkais en 1990, dont Abraham Rodrigues Jr – grand maître-chanteur de congas cubaines, musicien initié aux rythmes des rites de la tradition Yoruba plébiscité par la scène afro-latino-jazz – il forme un combo au groove effréné. Déjouant l’esprit malin piégé dans l’arbre Iroko (titre éponyme de ce nouveau projet), leurs corps à corps de rythmes et de chants fougueux en mode banda latina délivrent des mélodies endiablées… dont l’incandescence n’aura d’égale que la ferveur que vous mettrez à les suivre !

Avec aussi Horacio El Negro Hernandez (percussions, voix), Yosvany Terry (saxophone, shekeré), Diego Urcola (trompette, trombone) & Virginia Alves (chant).

>> https://www.youtube.com/watch?v=2QlTStVmnL4&t=113s

Tarif plein 34€, réduit 25€, carré réservé 39€

Tarifs hors frais de location.

➡️ Lien vers la billetterie : bit.ly/3SNFGlx

➡️ Lien vers toute la programmation du festival : https://www.suds-arles.com/fr/2023/festival

_____________________________________________________________

