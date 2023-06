Delgres Théâtre antique d’Arles Arles, 19 juillet 2019, Arles.

Delgres Vendredi 19 juillet 2019, 20h00 Théâtre antique d’Arles

Une batterie métronomique et féline à la fois, des riffs de guitare dobro trempés dans la braise, un tuba cabossé d’où s’échappent des lignes de basse telluriques… Voilà Delgrès, un power trio qui réinvente le blues en y injectant une transe rock abrasive qui évoque autant la soul des Touaregs que celle de John Lee Hooker et des Black Keys, tout en portant un message séculaire, celui de Louis Delgres, héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Voilà aussi pourquoi cette musique rebelle et brûlante, à travers les frissons qu’elle dégage, nous parle autant aujourd’hui, en faisant vibrer aussi bien nos corps que nos esprits.

Théâtre antique d’Arles Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2019-07-19T20:00:00+02:00

2019-07-19T20:00:00+02:00 – 2019-07-19T21:00:00+02:00

