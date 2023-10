Démonstration de fleuret Théâtre Antique Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Démonstration de fleuret Théâtre Antique Arles, 20 octobre 2023, Arles. Démonstration de fleuret Vendredi 20 octobre, 19h00 Théâtre Antique Les dix athlètes, dont le champion du monde Enzo Lefort, arriveront le lundi 16 octobre pour une semaine où ils alterneront les temps d’entraînement et de détente.

Vendredi 20 octobre à partir de 19h, une soirée de démonstrations et de dédicaces ouverte au public est organisée dans l’écrin du théâtre antique, où sera installée exceptionnellement une piste d’escrime. Théâtre Antique Boulevard des Lices, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

